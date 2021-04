Se in Ucraina Putin si gioca tutto Quintavalle spiega perché

Leggi su formiche

(Di sabato 17 aprile 2021) L’ha spesso amato definirsi come un ponte tra due culture, tra Occidente ed Oriente. Metafora irenica, che suggerisce buon vicinato, rapporti stretti, commercio florido. Non a caso, il ponte è una delle simbologie scelte per l’euro. Eppure un ponte risente più di tutti se i rapporti tra le due rive non sono buoni, o peggio ostili: che è appunto il caso di questo momento tra Usa e Russia. Un ponte può essere attraversato, bruciato, ma raramente lasciato in pace. Esso non vive per sé stesso ma in funzione di altri, mai protagonista del proprio destino. Avvertivamo, qualche mese fa, che “con Biden l’torna al centro”, ma questa non è necessariamente una buona notizia per Kiev, che si trova sulla linea della più importante faglia geopolitica europea, vaso di coccio tra i vasi di ferro, obbligata a schierarsi, a scegliere con nettezza, quando ...