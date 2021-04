Scuole superiori | presidi pronti alla ripartenza | qualche dubbio sul ritorno al 100% in presenza

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 17 aprile 2021) di Monica De Santis Nel nuovo Dpcm del Governo Draghi si è stabilito che per le zone girafforzata e arancione gli alunni delletorneranno indal 26 aprile. Mentre dal 3 maggio dovranno tornare in classe tutte le studentesse e gli studenti. E mentre si attende la pubblicazione ufficiale del decreto a Salerno e provincia i dirigenti scolastici sonoa riaprire le porte dei loro istituti visto che la Campania è tornata in zona Arancione. Un rientro in classe al 50% e mantenendo lo stesso scaglionamento per gli ingressi e per le uscite messo in atto lo scorso mese di febbraio. A lasciare invariate le cose saranno sicuramente i dirigenti scolastici del Liceo Tasso, del Liceo Da Vinci, del?Genovesi, del Liceo?De Sanctis e del Profagri. Ma sembra che anche gli altri ...