Sconfitta casalinga di Dallas | Clippers al tappeto

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per i Dallas Mavericks nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Senza l'apporto di Niccolò Melli, i texani si arrendono di fronte agli oltre 4mila spettatori dell'American Airlines Center ai New York Knicks, vincenti per 117-109. Nel quintetto della 'Big Applè, alla quinta affermazione consecutiva e sempre più lanciato verso i play-off, a fare la differenza è Julius Randle, top-scorer dell'incontro con 44 punti. Serve un overtime a decretare vincitori e vinti nel match tra Washington Wizards e New Orleans Pelicans: la spuntano i padroni di casa per 117-115 in virtù di due liberi decisivi ad un secondo dalla sirena di Russell Westbrook, miglior realizzatore con un bottino di 36 punti contro i 34 del suo 'dirimpettaiò Brandon Ingram. Dopo sette successi di fila si ferma la striscia dei ...

