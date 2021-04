Schianto in scooter durante inseguimento | è morto il poliziotto Gianni Vivenzio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ilGiovanni, il 54enne agente della giudiziaria del commissariato San Ferdinando a Napoli, coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 6 aprile in via Giordano Bruno nel quartiere Chiaia., così come veniva chiamato da amici e colleghi, era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli. Spostato e padre di due figlie, viveva nel quartiere di Soccavo. Il pomeriggio dell’incidente si trovava in sella a una Ducati guidata dal collega Stefano Cascone, 38 anni, quando è stato travolto da un’auto che non ha rispettato la precedenza. I due agenti si stavano dirigendo in moto in direzione Posillipo dove era stato segnalato unosospetto in fuga. Cascone ha riportato la frattura ...