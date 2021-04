Scamacca: “Il mercato mi carica. Ibra è il mio idolo, vorrei avere la sua spavalderia” (Di sabato 17 aprile 2021) Gianluca Scamacca, che attraverso gol e prestazioni si sta prendendo il Genoa, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. Sul perché tutti lo definiscano cattivo: “Mi chiamano così per il mio aspetto. Però è vero che in campo mi trasformo. Per arrivare al risultato sono disposto a tutto: da una corsa in più al picchiare, tra virgolette, l’avversario”. Su Ibrahimovic: “Per me è un’icona. Vederlo fare certe cose alla sua età, forse con più determinazione di prima, il suo caricarsi la squadra sulle spalle mi affascina e stimola tantissimo. Penso: se lo fa lui, perché non posso farlo io?” Su cosa vorrebbe rubare agli altri campioni: “Di Ibra vorrei la spavalderia, di Lukaku la velocità, di Haaland la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Gianluca, che attraverso gol e prestazioni si sta prendendo il Genoa, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. Sul perché tutti lo definiscano cattivo: “Mi chiamano così per il mio aspetto. Però è vero che in campo mi trasformo. Per arrivare al risultato sono disposto a tutto: da una corsa in più al picchiare, tra virgolette, l’avversario”. Suhimovic: “Per me è un’icona. Vederlo fare certe cose alla sua età, forse con più determinazione di prima, il suorsi la squadra sulle spalle mi affascina e stimola tantissimo. Penso: se lo fa lui, perché non posso farlo io?” Su cosa vorrebbe rubare agli altri campioni: “Dila, di Lukaku la velocità, di Haaland la ...

Advertising

notizie_milan : Mercato Milan, Scamacca su Ibra: “Per me è un’icona” - MarcoLe86931402 : Allora, prima della partita contro la Fiorentina...l'obiettivo era Vlahovic. Ora prima della partita contro il Geno… - AdamSinurat : RT @MilanNewsit: ? C'è anche Gianluca Scamacca tra i possibili obiettivi di mercato del @acmilan. Vi piacerebbe come rinforzo? ??? https://t… - EuropaCalcio : #Scamacca dà indizi di mercato: “Magari vice di un attaccante 39enne…” #EuropaCalcio - simoaiell : Ditemi tre nomi per ciascun ruolo per il mercato del Milan: -Ala destra titolare -Prima punta -terzino sinistro di… -