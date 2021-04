Sassuolo-Fiorentina oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Il Sassuolo ospita la Fiorentina nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. I padroni di casa sono reduci da una vittoria di misura contro il Benevento e vogliono blindare l’ottavo posto. Per difendersi dal Verona che avanza, dunque, è importante vincere. A caccia di punti anche la Viola, che ha 8 punti sulla zona retrocessione ma non può permettersi di rischiare. Trovarsi immischiata nella lotta salvezza fino all’ultima giornata è infatti sconsigliabile. Riuscirà Iachini a condurre i suoi verso la vittoria? Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.00 di sabato 17 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ilospita lanel match valevole per la trentunesima giornata di. I padroni di casa sono reduci da una vittoria di misura contro il Benevento e vogliono blindare l’ottavo posto. Per difendersi dal Verona che avanza, dunque, è importante vincere. A caccia di punti anche la Viola, che ha 8 punti sulla zona retrocessione ma non può permettersi di rischiare. Trovarsi immischiata nella lotta salvezza fino all’ultima giornata è infatti sconsigliabile. Riuscirà Iachini a condurre i suoi verso la vittoria? Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.00 di sabato 17 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA, oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

