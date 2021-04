Sassuolo-Fiorentina, Milenkovic ammonito: era diffidato, salta il Verona (Di sabato 17 aprile 2021) Tegola per la Fiorentina nel match contro il Sassuolo in vista del prossimo impegno di martedì contro il Verona. Nikola Milenkovic è stato ammonito dall’arbitro Aureliano e si tratta di un giallo che costa caro, visto che il centrale serbo era diffidato e salterà così la sfida contro l’Hellas. Il difensore è stato irruento e il cartellino ai suoi anni è ineccepibile. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Tegola per lanel match contro ilin vista del prossimo impegno di martedì contro il. Nikolaè statodall’arbitro Aureliano e si tratta di un giallo che costa caro, visto che il centrale serbo erae salterà così la sfida contro l’Hellas. Il difensore è stato irruento e il cartellino ai suoi anni è ineccepibile. SportFace.

