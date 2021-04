Sassuolo - Fiorentina, le pagelle: Chiriches annulla Vlahovic, 6,5. Male Pezzella: 5 (Di sabato 17 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Sassuolo *3-1 Fiorentina *(Lopez 75‘) #SSFootball - SkySport : SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 Risultato finale ? ? #Bonaventura (31') ? rig. #Berardi (59’) ? rig. #Berardi (62') ?… - DiMarzio : #SerieA | La decisione della #Fiorentina dopo la sconfitta contro il #Sassuolo - ChrisElMuss : #PsgBayern bellissima ok... #CagliariParma entusiasmante si... Ma mai come la doppietta di stasera nel 3 a 2 per… - flores_ilan : RT @Vincent_1393: Le but de @maximelopez avec Sassuolo contre la Fiorentina. #TeamOM -