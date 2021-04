Sassuolo-Fiorentina, De Zerbi: “Potevamo fare meglio. Futuro qui? Vi dico la mia” (Di sabato 17 aprile 2021) Il Sassuolo vince e convince nell'anticipo del sabato alle 18.Batte per 3-1 la Fiorentina confermando quanto di buono fatto vedere nelle precedenti uscite. Le voci di mercato su una possibile partenza di Roberto De Zerbi o Domenico Berardi si fanno sempre più insistenti, ma intanto la stagione dovrà prima volgere al termine. Al termine del match proprio il tecnico dei neroverdi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.Soddisfatto per il risultato, De Zerbi, cerca comunque di trovare delle cose da migliorare: "Secondo me Potevamo fare qualcosa di più sia nel primo che nel secondo tempo, ma non è una critica ai miei giocatori. Li vedo belli e forti, e penso in maniera convinta che si potesse fare di più oggi e nelle trentuno partite fin qui. I rigori a ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Ilvince e convince nell'anticipo del sabato alle 18.Batte per 3-1 laconfermando quanto di buono fatto vedere nelle precedenti uscite. Le voci di mercato su una possibile partenza di Roberto Deo Domenico Berardi si fanno sempre più insistenti, ma intanto la stagione dovrà prima volgere al termine. Al termine del match proprio il tecnico dei neroverdi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.Soddisfatto per il risultato, De, cerca comunque di trovare delle cose da migliorare: "Secondo mequalcosa di più sia nel primo che nel secondo tempo, ma non è una critica ai miei giocatori. Li vedo belli e forti, e penso in maniera convinta che si potessedi più oggi e nelle trentuno partite fin. I rigori a ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Sassuolo *3-1 Fiorentina *(Lopez 75‘) #SSFootball - PremierSportsTV : Giacomo Bonaventura with an absolute ROCKET! ?? Fiorentina lead against Sassuolo ?? - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - HugooNcl : RT @Vincent_1393: Le but de @maximelopez avec Sassuolo contre la Fiorentina. #TeamOM - designsfootbal1 : Serie A ???? Sassuolo 3-1 Fiorentina -