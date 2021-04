Sanità sospesa per 35 milioni di italiani durante il Covid: visite e servizi cancellati o rimandati (Di sabato 17 aprile 2021) Sanità sospesa per 35 milioni di italiani. Questo è il numero di persone che durante la pandemia ha avuto problemi a utilizzare servizi e prestazioni sanitarie per patologie non-Covid, secondo quanto emerso dall’indagine della Fondazione Italia in Salute, realizzata da Sociometrica, per quantificare su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario. Trentacinque milioni di italiani durante la pandemia di Coronavirus hanno avuto problemi a utilizzare servizi e prestazioni sanitarie per patologie non legate al Covid-19. Cancellazioni e rinunce hanno coinvolto circa 10 milioni di persone: fra queste circa 400.000 persone hanno rinunciato (o gli hanno ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 17 aprile 2021)per 35di. Questo è il numero di persone chela pandemia ha avuto problemi a utilizzaree prestazioni sanitarie per patologie non-, secondo quanto emerso dall’indagine della Fondazione Italia in Salute, realizzata da Sociometrica, per quantificare su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario. Trentacinquedila pandemia di Coronavirus hanno avuto problemi a utilizzaree prestazioni sanitarie per patologie non legate al-19. Cancellazioni e rinunce hanno coinvolto circa 10di persone: fra queste circa 400.000 persone hanno rinunciato (o gli hanno ...

