 San Marino attende l' Italia per ripartire davvero

(Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Sebbene le riaperture siano state già definite una decina di giorni fa, le vie della Repubblica di Sannonostante il week end sono deserte e molte serrande sono abbassate. Sul Titano da lunedì scorso ristoranti e bar sono aperti fino alle 21.30 mentre dal 19 aprile tale orario si sposterà alle 23 e torneranno operative anche le palestre. “Non è che dal punto di vista lavorativo ci sia tutta questa corsa al ristorante - afferma lo chef Luigi Sartini, noto ristoratore sammarinese - anche perché l'orario delle 21.30 in mezzo alla settimana per gente che lavora è difficile da mettere in pratica. Le aspettative - sostiene - salgono per la prossima settimana. Si nota una differenza sulle fasce d'età – spiega in merito alle paure di contagiarsi Sartini che è anche presidente dell'Usot, l'associazione sammarinese degli operatori turistici -. Chi ha qualche anno ...