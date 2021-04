San Marco La Catola: novantenne trovata morta in casa, una ferita alla testa Sul posto i carabinieri (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna di 90 anni è stata trovata morta in casa dal figlio. Un’ampia ferita alla testa, corpo sul pavimento. I carabinieri devono verificare l’origine del decesso, se accidentale o per omicidio. La casa, in disordine, non presentava comunque segni di effrazione. L’anziana viveva sola nell’appartamento di San Marco La Catola. L'articolo San Marco La Catola: novantenne trovata morta in casa, una ferita alla testa <small class="subtitle">Sul posto i carabinieri</small> proviene da ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna di 90 anni è stataindal figlio. Un’ampia, corpo sul pavimento. Idevono verificare l’origine del decesso, se accidentale o per omicidio. La, in disordine, non presentava comunque segni di effrazione. L’anziana viveva sola nell’appartamento di SanLa. L'articolo SanLain, una Sul proviene da ...

Advertising

matteosalvinimi : Orgoglioso del lavoro di Luca Zaia, di assessori e consiglieri regionali, di parlamentari e sindaci della Lega, per… - pompeii_sites : Il Parco Archeologico di #Pompei di notte. Partecipiamo anche noi alla #MuseumatNightChallenge, ideata da… - _Carabinieri_ : Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagli… - Venezia1600 : RT @Venezia1600: ?? Sulle Orme del Leone di San Marco ?? Simbolo di #Venezia, troviamo molte sue rappresentazioni in giro per il mondo. ??… - NoiNotizie : San Marco La Catola (#Foggia): novantenne trovata morta in casa, una ferita alla testa -