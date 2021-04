Salvini “Mio rinvio a giudizio decisione più politica che giudiziaria”

(Di sabato 17 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Quello che si è deciso in quest'aula ha un sapore politico più che giudiziario”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, parlando con i giornalisti a Palermo dopo ilper il caso Open Arms.“Ieri ho contribuito a dissequestrare gli italiani, che la prossima settimana potranno andare dopo tanto tempo al ristorante e potranno fare sport. Passare per sequestratore proprio no, è ridicola solo l'idea”, ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno.“Sul banco degli imputati ci dovrebbe essere qualcuno che gioca con la pelle degli esseri umani mettendone realmente a repentaglio la vita – ha detto ancora-. Se qualcuno gira per tredici giorni nel Mediterraneo in attesa di raccogliere altri immigrati, chi è il sequestratore? Chi è che gioca con la pelle di questi poveri ragazzi? ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Mio

Vado a processo per questo, per aver difeso ilPaese? Ci vado a testa alta , anche a nome vostro. Prima l'Italia. Sempre", ha detto il leader della Lega Matteo, in un messaggio sui propri ...Vado a processo per questo, per aver difeso ilPaese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l'Italia. Sempre", il primo commento di. . bil/sat/red 17 - Apr - 21 15:21 SponsorPALERMO (ITALPRESS) – Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader dell ...Stanno facendo stretta attorno al loro protetto, ma sarà soltanto la magistratura a decidere se in quell’agosto 2019 Salvini abbia o meno compiuto un reato. Nel frattempo lo difendono come loro figlio ...