Salvini a processo destabilizza la politica. Vespa spiega perché (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio dal gup di Palermo Lorenzo Jannelli per il caso Open arms. Il leader leghista ed ex ministro dell’Interno ha subito commentato di andare al processo a testa alta perché “la difesa della patria è sacro dovere del cittadino” come recita la Costituzione. Il difensore, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. La decisione del gup, che rende Salvini tecnicamente imputato, avrà un impatto per ora imprevedibile sulla politica. L’arringa dell’avvocato Bongiorno è stata molto dettagliata, orientata a evidenziare le scelte del comandante della Open arms che aveva deciso di puntare sull’Italia nonostante le alternative possibili, a cominciare dalla Spagna. Riepilogando quanto scritto sul diario di ... Leggi su formiche (Di sabato 17 aprile 2021) Matteoè stato rinviato a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio dal gup di Palermo Lorenzo Jannelli per il caso Open arms. Il leader leghista ed ex ministro dell’Interno ha subito commentato di andare ala testa alta“la difesa della patria è sacro dovere del cittadino” come recita la Costituzione. Il difensore, Giulia Bongiorno, aveva chiesto il non luogo a procedere. La decisione del gup, che rendetecnicamente imputato, avrà un impatto per ora imprevedibile sulla. L’arringa dell’avvocato Bongiorno è stata molto dettagliata, orientata a evidenziare le scelte del comandante della Open arms che aveva deciso di puntare sull’Italia nonostante le alternative possibili, a cominciare dalla Spagna. Riepilogando quanto scritto sul diario di ...

