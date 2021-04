Salotto Salemi, Dayane: “Hai avuto l’orgasmo?” Giulia risponde senza filtri (Di sabato 17 aprile 2021) Televisione Domanda piccante e diretta della modella brasiliana: Giulia risponde senza nascondersi Pubblicato su 16 Aprile 2021 Prima puntata di Salotto Salemi, ed è subito gossip: il format, in onda su Mediaset Play, vede l’influencer italo-persiana protagonista alla conduzione. La struttura dello show è snella e leggera: un ospite si accomoda innanzi allo specchio e Giulia sfodera i suoi segreti di make up, truccando la persona sbarcata in studio. Nell’appuntamento odierno c’è stata Dayane Mello, modella brasiliana che nel corso del Grande Fratello Vip 5 ha stretto un saldo legame di amicizia con la ragazza ‘Power’. E se c’è Dayane nei paraggi certamente non c’è noia e non c’è discorso di ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Televisione Domanda piccante e diretta della modella brasiliana:nascondersi Pubblicato su 16 Aprile 2021 Prima puntata di, ed è subito gossip: il format, in onda su Mediaset Play, vede l’influencer italo-persiana protagonista alla conduzione. La struttura dello show è snella e leggera: un ospite si accomoda innanzi allo specchio esfodera i suoi segreti di make up, truccando la persona sbarcata in studio. Nell’appuntamento odierno c’è stataMello, modella brasiliana che nel corso del Grande Fratello Vip 5 ha stretto un saldo legame di amicizia con la ragazza ‘Power’. E se c’ènei paraggi certamente non c’è noia e non c’è discorso di ...

