Salernitana al cardiopalma! Due gol nel recupero | granata sul treno promozione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’”Arechi” lavince all’ultimo respiro contro il Venezia. Al 10? ci provano gli ospiti: dagli sviluppi di un corner colpo di testa di Modolo e tocco di Maleh che termina di poco a lato. Al 28? vantaggio del Venezia con Maleh che da posizione favorevole realizza lo 0-1. Al 35?pericolosi: grande azione personale di Kiyine che arriva al tiro, respinge in angolo Maenpaa. Dagli sviluppi del corner doppia grande occasione per la: prima una conclusione a giro di Cicerelli respinta da Maenpaa, poi un colpo di testa di Di Tacchio deviato in angolo dall’estremo difensore lagunare. Il primo tempo si chiude con isotto nel punteggio. Al 9? della ripresa occasione per i: sponda di Djuric e conclusione di Tutino deviata in ...