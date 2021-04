Sala: “Dispiaciuto per le parole dell’Inter, ma su nuovo stadio voglio garanzie” (Di sabato 17 aprile 2021) Il sindaco di Milano Sala sul nuovo stadio di Inter e Milan Torna a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan, Beppe Sala, sindaco di Milano parlando del tema del progetto per il nuovo San Siro e delle garanzie chieste alle proprietà delle squadre. Ecco le sue parole. “Mi erano dispiaciute le parole dell’Inter, ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle parole. Certamente non è un problema di programma. Il tema di San Siro lo discuteremo ed è già a livello di Giunta, ma io non posso che ribadire il fatto che ‘sbaglio a chiedere garanzie rispetto all’interlocuzione se si presenta un progetto in cui San Siro è meno della metà dell’investimento?’ Io penso ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Il sindaco di Milanosuldi Inter e Milan Torna a parlare deldi Inter e Milan, Beppe, sindaco di Milano parlando del tema del progetto per ilSan Siro e dellechieste alle proprietà delle squadre. Ecco le sue. “Mi erano dispiaciute le, ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle. Certamente non è un problema di programma. Il tema di San Siro lo discuteremo ed è già a livello di Giunta, ma io non posso che ribadire il fatto che ‘sbaglio a chiedererispetto all’interlocuzione se si presenta un progetto in cui San Siro è meno della metà dell’investimento?’ Io penso ...

