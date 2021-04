Sabato Shopping | i consigli per il 17 aprile

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 aprile 2021) Abbiamo faticosamente superato la metà aprile, la primavera è iniziata ufficialmente e le giornate si allungano sempre di più, anche se il meteo fa un po’ i capricci. quello che ci serve davvero è una bella dose di shopping per dare una rinfrescata al guardaroba, magari tenendo d’occhio le tendenze del momento. Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse o arancioni. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per aggiornarvi sui nuovi arrivi nei negozi e online.