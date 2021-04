Ryan Gosling: la sua storia con Rachel McAdams "era più romantica de Le pagine della nostra vita" (Di sabato 17 aprile 2021) Ryan Gosling ha dichiarato che la sua storia d'amore con Rachel McAdams era molto più romantica di quella de Le pagine della nostra vita. Secondo Ryan Gosling la sua la sua storia con Rachel McAdams "era estremamente più romantica di quella de Le pagine della nostra vita", l'attore ha anche dichiarato di essere profondamente grato a Nick Cassavetes per averlo presentato a una donna che, su sua stessa ammissione, è presto diventata uno dei suoi più grandi amori. "Dio benedica Le pagine della nostra ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021)ha dichiarato che la suad'amore conera molto piùdi quella de Le. Secondola sua la suacon"era estremamente piùdi quella de Le", l'attore ha anche dichiarato di essere profondamente grato a Nick Cassavetes per averlo presentato a una donna che, su sua stessa ammissione, è presto diventata uno dei suoi più grandi amori. "Dio benedica Le...

Advertising

ntesento : ma voi ci pensate che ryan gosling in tre mesi ha imparato a suonare il jazz al pianoforte? perché io ogni tanto ci… - furcinissima : Oh, e io che metto i cuori a ryan gosling. Che dilettante che sono - wenderwall : Ryan Gosling per sempre il mio uomo?? - Donella60703170 : 'Di qualsiasi cosa siano fatte le anime, certo la sua e la mia sono la stessa cosa.' E. Bronte (?? La La Land - Emma… - constantinesimo : @kevintwiii @jimmyhpknss Io sono ryan gosling pure simpatico direi che posso giudicare -