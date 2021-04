Russia | il grido di allarme della portavoce di Navalny | «Sta morendo È questione di giorni»

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono ore cruciali per Alexei, l’attivista e politico russo da più di due settimane in scioperofame. «La gente di solito evita la parola “morire”. Ma ora Alexey sta. Nelle sue condizioni, è unadi», ha scritto su Twitter la sua, Kira Yarmish. La dottoressa personale di, Anastassia Vassilieva, e altri tre medici, tra cui un cardiologo, hanno chiesto di vederlo immediatamente, temendo un arresto cardiaco «da un momento all’altro».ha iniziato lo scioperofame il 31 marzo per protestare contro le pessime condizioni di detenzione. Il politico ha accusato l’amministrazione carceraria di negargli l’accesso a un medico e ai farmaci necessari per la sua doppia ernia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Russia grido

Corriere dell'Umbria

... azzardato e frettoloso, ma che lascia intendere come per lala questione sia tutt'altro che ... Undi aiuto viene lanciato direttamente dalle trincee vicino a Mariupol, dove si è recato ...La denuncia dell'orrore della guerra e delle armi è unricorrente non solo di Francesco ma ...? e segnala che si è compensato in larga misura con la riduzione delle esportazioni die Cina. ...Il ministro Guzmán con il suo omologo francese Bruno Le MaireSorprendentemente, dopo aver confermato una serie di incontri, domenica il ministro ...'Abbiamo cercato fare calcio diverso dal solito - ha spiegato -: non vuol dire che saremo i migliori, alla fine conta vincere il Mondiale o l'Europeo. L'Italia quando parte per una manifestazione - ha ...