Russia | arrestato diplomatico ucraino accusato di spionaggio

(Di sabato 17 aprile 2021) Il servizio di sicurezza russo Fsb ha annunciato di averun, accusandolo di, per aver ricevuto “informazioni sensibili” da un russo. “Un, console del consolato dell’Ucraina a San Pietroburgo, Alexander Sosonyuk, è statodal Servizio Federale di Sicurezza”, perché colto in flagrante “dopo aver ricevuto dati classificati dalle banche dati delle forze dell’ordine russe e dell’Fsb”, ha detto l’ufficio stampa. Come ha sottolineato l’Fsb, “questa attività è incompatibile con lo status died è di natura chiaramente ostile verso la Federazione Russa”.