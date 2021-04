Rugby, Sei Nazioni femminile 2021: l’Italia vince e convince contro la Scozia (Di sabato 17 aprile 2021) l’Italia batte la Scozia nella seconda uscita nel Sei Nazioni femminile 2021 di Rugby: il risultato finale è di 20-41 in favore della squadra allenata da Andrea Di Giandomenico, con 7 mete realizzate. Prova positiva delle Azzurre, che si rifanno dopo la pesantissima sconfitta subita nella prima uscita contro l’Inghilterra. l’Italia sale così a 5 punti, mentre per la Scozia arriva la seconda sconfitta consecutiva nella competizione. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Come contro l’Inghilterra, l’Italia parte con il giusto atteggiamento fin dai primissimi minuti. Al 7? arriva infatti già la prima meta azzurra, grazie a Rigoni, tra le migliori dell’Italia. Subito dopo, al 10?, Furlan mette a ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021)batte lanella seconda uscita nel Seidi: il risultato finale è di 20-41 in favore della squadra allenata da Andrea Di Giandomenico, con 7 mete realizzate. Prova positiva delle Azzurre, che si rifanno dopo la pesantissima sconfitta subita nella prima uscital’Inghilterra.sale così a 5 punti, mentre per laarriva la seconda sconfitta consecutiva nella competizione. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Comel’Inghilterra,parte con il giusto atteggiamento fin dai primissimi minuti. Al 7? arriva infatti già la prima meta azzurra, grazie a Rigoni, tra le migliori del. Subito dopo, al 10?, Furlan mette a ...

