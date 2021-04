Rugby femminile | Sei Nazioni 2021 | la Francia sbanca Donnybrook e vola in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Netto successo per le transalpine nel match del terzo turno del Guinness Seicontro l’Irlanda e vittoria che vale il primo posto nel gruppo B e la conquista della finalissima di sabato prossimo, quando le Bleus affronteranno l’Inghilterra. Per l’Irlanda, invece, ci sarà la finalina per il terzo posto contro una tra Italia e Scozia. Parte bene l’Irlanda, che sfrutta un errore in ricezione sul calcio d’avvio per posizionarsi nei 22 transalpini. Ma una touche lanciata male impedisce alle padrone di casa di rendersi pericolose. Insistono, però, le irlandesi, ottengono una punizione e Hannah Tyrrell va sulla piazzola per un comodo 3-0 dopo cinque minuti di gioco. Sbagliano molto le transalpine palla in mano, ma non sono da meno le irlandesi, con una prima parte di match molto frastagliata e che non riesce a decollare. Fiammata, però, al 14’ e ...