Rudy Zerbi, adorabile scatto dell’infanzia: lo avete mai visto da bambino? (Di sabato 17 aprile 2021) Il celebre produttore musicale è al momento professore della scuola di talenti di “Amici”: adorabile scatto dell’infanzia, avete mai visto Rudy Zerbi da bambino? Nato nel 1969 a Lodi, Rudy Zerbi è oggi un volto amatissimo e celebre della televisione italiana. Al momento, lo stiamo vedendo impegnato nelle vesti di professore dello storico format di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 17 aprile 2021) Il celebre produttore musicale è al momento professore della scuola di talenti di “Amici”:maida? Nato nel 1969 a Lodi,è oggi un volto amatissimo e celebre della televisione italiana. Al momento, lo stiamo vedendo impegnato nelle vesti di professore dello storico format di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi incontra Deddy per parlare con lui del guanto di sfida e della possibilità di cantare 'Tu sì ‘na… - AmiciUfficiale : Sabato si avvicina e il prof Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida: Sangiovanni da un lato e Aka7Even e Tancredi dal… - C0NNEXI0NV : RT @peppamilano: Non Rudy Zerbi che alla domanda 'come mai Enula è qui e non lì' ha tirato tutti gli archi d'Italia rispondendo con tanto d… - zazoomblog : Oltre allamicizia cè dellaltro. Rudy Zerbi una rivelazione sconvolgente dalla Toffanin: lui e la Celentano... -… - beacasartelli : @ValentinaGorga_ Penso che con questo tweet la ragazza volesse dire che alla fine di tutto Rudy Zerbi NON ha sempre… -