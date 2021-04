Rowling annuncia il nuovo libro: il maialino di Natale (Di sabato 17 aprile 2021) Ottime notizie per i fan di J.K. Rowling. E anche per tutti i piccoli lettori alla ricerca di un nuovo libro. Qualche giorno fa, infatti, sul sito ufficiale della scrittrice è uscito un annuncio. Nel quale si parla dell’uscita di un nuovo libro, dedicato ai più piccoli. Che si intitolerà “Il maialino di Natale“. Si Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Ottime notizie per i fan di J.K.. E anche per tutti i piccoli lettori alla ricerca di un. Qualche giorno fa, infatti, sul sito ufficiale della scrittrice è uscito un annuncio. Nel quale si parla dell’uscita di un, dedicato ai più piccoli. Che si intitolerà “Ildi“. Si

Ultime Notizie dalla rete : Rowling annuncia J.K. Rowling annuncia il nuovo libro 'Il Maialino di Natale' Rowling, per i bambini dagli 8 anni in su: un racconto incantevole per tutta la famiglia, dalla penna di una delle più grandi narratrici al mondo". Il protagonista è Jack , che "adora il suo maialino ...

"Il Maialino di Natale": nuovo libro per ragazzi di di J. K. Rowling Arriva il primo nuovo romanzo per ragazzi di J. K. Rowling (pseudonimo di Joanne Rowling), dopo la saga di Harry Potter. Si chiama Il Maialino di Natale e sar pubblicato in ... Lo annuncia la Adriano ...

Rowling annuncia il nuovo libro: il maialino di Natale J.K. Rowling torna a scrivere per i bambini con il libro "Il maialino di Natale". Qual è la trama? Cosa si sa del libro? Scopriamolo insieme.

