Ronaldo salta il match contro l’Atalanta. Gasperini: «Temo Dybala. Preparati ad affrontare un collettivo» (Di sabato 17 aprile 2021) L’annuncio del tecnico della Juventus alla vigilia del match al Gewiss Stadium di domenica 18 aprile: problema ai flessori per CR7. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 aprile 2021) L’annuncio del tecnico della Juventus alla vigilia delal Gewiss Stadium di domenica 18 aprile: problema ai flessori per CR7.

Advertising

SkySport : 'Cristiano Ronaldo salta Atalanta-Juve', l'annuncio di Pirlo in conferenza - FBiasin : #Pirlo: '#Ronaldo salta l'#Atalanta, ha un problema al flessore'. Inesperto sì, fortunato no. #AtalantaJuventus - Cafeponci : RT @unfair_play: Cristiano Ronaldo salta la partita contro l'Atalanta. La maglia a Gosens proprio non la vuole dare. #AtalantaJuve #Atalan… - LucAx95 : RT @unfair_play: Cristiano Ronaldo salta la partita contro l'Atalanta. La maglia a Gosens proprio non la vuole dare. #AtalantaJuve #Atalan… - antocarboni91 : #Ronaldo salta #AtalantaJuventus per non dare la maglia a #Gosens. -