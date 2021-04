Ronaldo infortunato, salta Atalanta-Juventus (Di sabato 17 aprile 2021) Juventus senza Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta. Il portoghese si ferma per un infortunio muscolare e salta la sfida in programma domani a Bergamo. “Abbiamo una defezione importante: Cristiano Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì”, dice il tecnico bianconero Andrea Pirlo. “Il problema di Ronaldo è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a ‘spingere’ come riteneva opportuno. Preferiamo non correre rischi. Cristiano ha giocato più di quel che era previsto in Nazionale, altrimenti sarebbe tornato prima. L’accumulo di stanchezza è un problema per tutti”, dice. Capitolo formazioen: “Domani sarà titolare Dybala. Anche Arthur e McKennie stanno bene, sono pienamente a disposizione. Domani Cuadrado può essere ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021)senza Cristianocontro l’. Il portoghese si ferma per un infortunio muscolare ela sfida in programma domani a Bergamo. “Abbiamo una defezione importante: Cristianonon sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì”, dice il tecnico bianconero Andrea Pirlo. “Il problema diè nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a ‘spingere’ come riteneva opportuno. Preferiamo non correre rischi. Cristiano ha giocato più di quel che era previsto in Nazionale, altrimenti sarebbe tornato prima. L’accumulo di stanchezza è un problema per tutti”, dice. Capitolo formazioen: “Domani sarà titolare Dybala. Anche Arthur e McKennie stanno bene, sono pienamente a disposizione. Domani Cuadrado può essere ...

Advertising

tuttosport : #Gasperini: '#Ronaldo infortunato? Avrei preferito anche #Dybala fuori...' ???? - Maxfasu : RT @ZZiliani: + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #JUVENTUS TRANQUILLA: #RONALDO INFORTUNATO, MA #ORSATO È IN GRAN FORMA. #Atal… - soci_i : Ronaldo infortunato:Gosens?? - 1926_cri : RT @ZZiliani: + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #JUVENTUS TRANQUILLA: #RONALDO INFORTUNATO, MA #ORSATO È IN GRAN FORMA. #Atal… - enzo2122 : RT @ZZiliani: + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #JUVENTUS TRANQUILLA: #RONALDO INFORTUNATO, MA #ORSATO È IN GRAN FORMA. #Atal… -