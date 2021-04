Roma Sprint Festival, Alessia Pavese si aggiudica i 150 metri (Di sabato 17 aprile 2021) La stagione all’aperto parte con il piglio giusto per Alessia Pavese. La 22enne di Villa di Serio si è messa in luce durante la prima edizione del Roma Sprint Festival svettando nei 150 metri e migliorando nettamente il proprio personale. Alle prime uscite con la nuova maglia dell’Aeronautica Militare, la Sprinter orobica si è aggiudicata il duello con Gloria Hooper (Fiamme Azzurre) fermando il cronometro in 17?97. Sfida al cardiopalma anche in campo maschile dove Roberto Rigali si è dovuto arrendere a Edoardo Scotti. Reduce dal raduno dedicato alle staffette, il portacolori della Bergamo Stars Atletica ha pagato il ritorno del carabiniere lodigiano chiudendo le proprie fatiche in 16?05. Leggi su bergamonews (Di sabato 17 aprile 2021) La stagione all’aperto parte con il piglio giusto per. La 22enne di Villa di Serio si è messa in luce durante la prima edizione delsvettando nei 150e migliorando nettamente il proprio personale. Alle prime uscite con la nuova maglia dell’Aeronautica Militare, laer orobica si èta il duello con Gloria Hooper (Fiamme Azzurre) fermando il cronometro in 17?97. Sfida al cardiopalma anche in campo maschile dove Roberto Rigali si è dovuto arrendere a Edoardo Scotti. Reduce dal raduno dedicato alle staffette, il portacolori della Bergamo Stars Atletica ha pagato il ritorno del carabiniere lodigiano chiudendo le proprie fatiche in 16?05.

LIVE su atletica.tv Roma Sprint Festival In diretta streaming su atletica.tv la prima edizione di Roma Sprint Festival, meeting interamente dedicato alla velocità allo stadio dei Marmi del Foro Italico. Tra i più attesi, Edoardo Scotti (150 ...

