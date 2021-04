Roma, Mille Bauli in piazza: è la protesta del mondo dello spettacolo (Di sabato 17 aprile 2021) 'Rischio ragionato' aveva detto ieri Mario Draghi sulle riaperture che saranno comunque graduali ma oggi, ai piedi del Pincio a Roma, piazza del Popolo si è riempita di lavoratori del mondo dello ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) 'Rischio ragionato' aveva detto ieri Mario Draghi sulle riaperture che saranno comunque graduali ma oggi, ai piedi del Pincio adel Popolo si è riempita di lavoratori del...

Advertising

ilriformista : Oltre mille i bauli in Piazza del popolo a Roma. La protesta e le ragioni dei lavoratori del mondo dello spettacolo… - foggylady : RT @BlobRai3: E SON MILLE 'BAULI' NERI... Mille bauli in Piazza del Popolo a Roma: la protesta del mondo dello spettacolo. 'Sono qui con vo… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: E SON MILLE 'BAULI' NERI... Mille bauli in Piazza del Popolo a Roma: la protesta del mondo dello spettacolo. 'Sono qui con vo… - infoitinterno : Bollettino Covid di Roma e Lazio, 950 nuovi casi (526 in città) e 38 morti. D'Amato: «Dopo due mesi meno di mille c… - corriereroma : Covid nel Lazio, i casi scendono sotto quota mille dopo due mesi -