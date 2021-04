Roma, Fonseca e Tiago Pinto: il patto per Danzica (Di sabato 17 aprile 2021) Roma - Paulo Fonseca ha raggiunto il punto più alto della sua carriera: ha conquistato la semifinale di Europa League . Lui, che vantava già una qualificata esperienza in campo internazionale, non era ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021)- Pauloha raggiunto il punto più alto della sua carriera: ha conquistato la semifinale di Europa League . Lui, che vantava già una qualificata esperienza in campo internazionale, non era ...

Advertising

Eurosport_IT : Paulo #Fonseca è furioso: 'Sono bugie. È difficile da accettare questo atteggiamento in una settimana importante in… - franser_real : RT @capuanogio: La #Roma in silenzio prepara il futuro facendo base sulla semifinale europea conquistata: #Fonseca via, ingaggi ridotti e s… - Datafriedkin : RT @siamo_la_Roma: ?? #Fonseca e la #Roma non lo diranno a breve, ma la scelta è fatta ?? Il futuro non sarà insieme, la decisione sarà “cons… - siamo_la_Roma : ?? #Fonseca e la #Roma non lo diranno a breve, ma la scelta è fatta ?? Il futuro non sarà insieme, la decisione sarà… - g_iallorossi : ??La #ASRoma e Paulo #Fonseca si dicono addio.?? Decisione presa 'consensualmente', l'annuncio arriverà prima della… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca Roma, Fonseca e Tiago Pinto: il patto per Danzica ROMA - Paulo Fonseca ha raggiunto il punto più alto della sua carriera: ha conquistato la semifinale di Europa League . Lui, che vantava già una qualificata esperienza in campo internazionale, non era ...

Coppia d'addio Dopo la qualificazione per le semifinali, sia l'allenatore che l'attaccante sul futuro hanno risposto ' Ora conta la Roma ', sviando qualsiasi domanda. Fonseca , in caso di vittoria del trofeo e ...

Roma, scelte obbligate in difesa tra squalifiche e infortuni: Smalling punta lo United ROMA DIFESA EMERGENZA – La stagione sta per concludersi e per la Roma arriveranno partite fondamentali, soprattutto in Europa League. Fonseca dovrà però ancora fare i conti con gli infortuni, soprattu ...

Roma, via all'era Tiago Pinto: dal mercato a Sarri e Totti, ecco il piano E’ arrivato nel momento peggiore della stagione tra contagio da Covid, sconfitte eclatanti (vedi derby e Spezia), la lite Fonseca-Dzeko e le voci su un cambio ...

- Pauloha raggiunto il punto più alto della sua carriera: ha conquistato la semifinale di Europa League . Lui, che vantava già una qualificata esperienza in campo internazionale, non era ...Dopo la qualificazione per le semifinali, sia l'allenatore che l'attaccante sul futuro hanno risposto ' Ora conta la', sviando qualsiasi domanda., in caso di vittoria del trofeo e ...ROMA DIFESA EMERGENZA – La stagione sta per concludersi e per la Roma arriveranno partite fondamentali, soprattutto in Europa League. Fonseca dovrà però ancora fare i conti con gli infortuni, soprattu ...E’ arrivato nel momento peggiore della stagione tra contagio da Covid, sconfitte eclatanti (vedi derby e Spezia), la lite Fonseca-Dzeko e le voci su un cambio ...