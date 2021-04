Robert De Niro costretto ad accettare qualsiasi ruolo per far fronte alle spese di sua moglie? (Di sabato 17 aprile 2021) Robert De Niro, secondo il suo avvocato, è costretto ad accettare qualsiasi ruolo per far fronte alle assurde spese di sua moglie. Robert De Niro, secondo il suo avvocato, è costretto ad accettare qualsiasi ruolo gli venga offerto al fine di far fronte alle assurde spese di sua moglie. Un giudice ha recentemente stabilito che la sua ex moglie deve ricevere 1 milione di dollari all'anno e che la coppia si dividerà i proventi dopo aver venduto la loro casa da 20 milioni di dollari. La coppia sta portando avanti una causa di divorzio da ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021)De, secondo il suo avvocato, èadper farassurdedi suaDe, secondo il suo avvocato, èadgli venga offerto al fine di farassurdedi sua. Un giudice ha recentemente stabilito che la sua exdeve ricevere 1 milione di dollari all'anno e che la coppia si dividerà i proventi dopo aver venduto la loro casa da 20 milioni di dollari. La coppia sta portando avanti una causa di divorzio da ...

