Rischio calcolato | ma da chi? Per le riaperture anticipate il governo non ha consultato il Cts – Il retroscena

(Di sabato 17 aprile 2021) Il prossimo 26 aprile sarà ricordata come una delle date più significative in questa fase di convivenza con la pandemia di Covid-19 in Italia. Si riapre, cercando di dare un nuovo respiro alle attività commerciali allo stremo. Un anno fa era stata la data del 4 maggio a sancire il via libera dopo un durissimo lockdown. Alla luce del parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (Cts), il tentativo fu quello di tornare alla normalità. Il timore di un passo falso aveva reso la consulenza di tecnici e scienziati estremamente attesa. Oggi sembrerebbe essere andata diversamente. Il Paese va di nuovo incontro alla stagione estiva, il premier Mario Draghi ha annunciato, ma il Cts non ha ricevuto alcuna riesta formale per esprimersi a riguardo. Quell’incontro mai avvenuto Ritorno della zona gialla e ...