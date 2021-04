“Rischio calcolato? Calcolato male” | Galli contrariato per le riaperture dal 26 aprile | VIDEO

Advertising

Sento parlare di, ma come? Divedo ben poco e il veroè giocarci l'estate. Allora diciamolo chiaramente: la scommessa è riaprire ora per vedere se a giugno ...Dal 26 aprile prossimo le prime riaperture in Italia daranno un inizio di "respiro" al Paese dopo mesi di lockdown e chiusure: Draghi si è preso un "" andando contro parte del suo stesso Governo che avrebbe mantenuto la linea prudenziale fino almeno a metà maggio, se non inizio giugno. Su un punto però rimane lo scontro interno ...Andrea Crisanti contro Mario Draghi: “Con le riaperture l’estate è a rischio” e lancia una stoccata velenosa contro gli "interessi politici a breve termine" ...“Le riaperture sono una stupidaggine epocale. Rischio calcolato? Di calcolato vedo ben poco e il vero rischio è giocarci ...