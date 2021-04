Rinomata abilità pelvica Si toglie la giacca e Gerry Scotti lo fa davvero | Michelle Hunziker senza parole | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) A Striscia la Notizia si scherza sulle riaperture. Dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5,presenta "la nostra Tony Manera". Di sottofondo infatti le note di "staying alive". Immediata la battuta del conduttore del tg satirico che aricorda come "lui sisse la", mentre laè alquanto impossibilitata. "Sono entrata con staying alive - prosegue subito la conduttrice -, perché mancano i tempi in cui potevi farti venire la febbre del sabato sera. Ora con 37.2 non esce, vedi solo il medico di base". Però qualcuno che ha aggirato le norme anti-Covid c'è. E infatti i due mandano in onda un video di militari che, a distanza l'uno dall'altro, balla in mezzo a una strada. Ed è proprio questo a ...