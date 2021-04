(Di sabato 17 aprile 2021)Disi? A distanza di un paio di mesi dalla loro volontà di uscire insieme dal trono Over di Uomini e Donne (e proprio quandofuori Ida) pare che le cose siano già precipitate.Disi? EIda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

e Roberta Di Padua si sono lasciati? A distanza di un paio di mesi dalla loro volontà di uscire insieme dal trono Over di Uomini e Donne (e proprio quando rispunta fuori Ida ...La storia d'amore tra Roberta Di Padua eè già finita? La coppia di Uomini e donne non starebbe attraversando un momento facile e gli indizi che arrivano dai social non promettono nulla di buono. Roberta eaveva ...Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati? E intanto rispunta Ida Platano: tutti gli indizi della rottura.Meno di due mesi fa avevano lasciato insieme Uomini e Donne. Ora serpeggia il dubbio: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?