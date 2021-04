Riaperture, vittoria della Lega: da scuole a ristoranti, cosa cambia dal 26 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Alla fine il sospirato allentamento delle restrizioni è arrivato, con qualche giorno di anticipo sulla precedente tabella di marcia, come caldeggiato dalla Lega nella persona del suo leader Matteo Salvini. La data da segnare in rosso sul calendario è il 26 aprile. A confermarla ieri, in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Mario Draghi anticipando che dalla cabina di regia è emerso che “si anticipano al 26 aprile l’introduzione della zona gialla”, con un cambiamento rispetto al passato: “si dà precedenza alle attività all’aperto e alle scuole”. Via libera, dunque, alla ristorazione a pranzo e a cena all’aperto. Le scuole riaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, in quelle rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Con un occhio ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 aprile 2021) Alla fine il sospirato allentamento delle restrizioni è arrivato, con qualche giorno di anticipo sulla precedente tabella di marcia, come caldeggiato dallanella persona del suo leader Matteo Salvini. La data da segnare in rosso sul calendario è il 26. A confermarla ieri, in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Mario Draghi anticipando che dalla cabina di regia è emerso che “si anticipano al 26l’introduzionezona gialla”, con unmento rispetto al passato: “si dà precedenza alle attività all’aperto e alle”. Via libera, dunque, alla ristorazione a pranzo e a cena all’aperto. Leriaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, in quelle rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Con un occhio ...

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - Ettore_Rosato : Riaperture definitive,due parole che milioni di italiani attendevano da mesi.Attività all’aperto,#scuole e… - dolores20943592 : RT @matteosalvinimi: ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertur… - BertinRaffaello : RT @matteosalvinimi: ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertur… - vitello_antonio : RT @matteosalvinimi: ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertur… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture vittoria Viterbo - Lega: 'Riaperture dal 26 aprile, una vittoria del buonsenso' (schede) È una vittoria del buonsenso e, soprattutto, degli italiani, alla quale la Lega ha potuto ... Coordinamento provinciale Lega Salvini Premier Viterbo Riaperture_Schede - ALI

Prima sconfitta per Speranza: Draghi 'Ragiona' e dà il via per una riapertura parziale ... in conferenza stampa, in relazione alle riaperture decise dalla cabina di regia. ' Dal 26 aprile ... Una vittoria per Salvini, che finalmente, dopo tanta amarezza porta a casa un risultto positivo.. ...

Covid: Zaia, 'ha vinto la Lega e anche le Regioni sono state decisive' E soprattutto conosciamo il nemico"."La Lega, con il suo segretario - rileva il presidente del Veneto rispondendo a una domanda se le riaperture fossero una vittoria della Lega-, ha sollevato la ...

E Giorgetti attaccò Speranza: “Dimmi, tu chi rappresenti?” Duro scontro fra i ministri alla riunione della cabina di regia: «Se andiamo avanti così il Paese non regge». Poi la mediazione del premier. Salvini: «Non ha vinto la Lega, ma il buonsenso» ...

