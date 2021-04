Riaperture | vince Salvini | da scuole a ristoranti | cosa cambia dal 26 aprile

Leggi su quifinanza

(Di sabato 17 aprile 2021) Alla fine il sospirato allentamento delle restrizioni è arrivato, con qualche giorno di anticipo sulla precedente tabella di marcia, come caldeggiato dalla Lega nella persona del suo leader Matteo. La data da segnare in rosso sul calendario è il 26. A confermarla ieri, in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Mario Draghi anticipando che dalla cabina di regia è emerso che “si anticipano al 26l’introduzione della zona gialla”, con unmento rispetto al passato: “si dà precedenza alle attività all’aperto e alle”. Via libera, dunque, alla ristorazione a pranzo e a cena all’aperto. Leriaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, in quelle rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Con un occhio rigorosamente alla curva dei ...