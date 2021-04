(Di sabato 17 aprile 2021) Le scuole in presenza, i ristoranti anche a cena ma solo all’aperto, il ritorno della zona gialla che era stata ‘sospesa’, gli spostamenti tra regioni e le palestre. Ilha annunciato lamap per la ripartenza del Paese, un “rischio ragionato” lo ha definito il presidente del Consiglio Mario Draghi, presentando le misure che dovrebbero essere contenute nel prossimo decreto, destinato a entrare in vigore a partire dal 26le principali novità che dovrebbero accompagnare il Paese verso un graduale ritorno alla normalità man mano che la campagna vaccinale permetterà di mettere al sicuro le fasce più a rischio. ZONA GIALLA – Viene ripristinata dopo oltre un mese di stop. Ma con dei cambiamenti rispetto al passato. Tra questi, la possibilità di spostarsi liberamente tra regioni classificate in questo ...

EnricoLetta : La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovrem… - RaiNews : #riaperture, l'Italia comincia il suo percorso verso la normalità dal 26 aprile: eccola la road map - MargMasc9 : RT @EnricoLetta: La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovremo tener… - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Riaperture, la road map del governo: ecco cosa e quando ripartirà da lunedì 26 aprile - fattoquotidiano : Riaperture, la road map del governo: ecco cosa e quando ripartirà da lunedì 26 aprile -

Lo prevede lamap fissata dal Governo che in conferenza stampa ha presentato il piano delleche dovrebbe avvenire per fasi. Il primo passo è la riapertura dei ristoranti all'aperto ...È fondamentale avere già nei prossimi giorni " continuano dalla Fipe Confcommercio Grosseto - unamap molto precisa che indichi come e quando lepotranno coinvolgere, nel pieno ...Nel piano del governo per la ripartenza dell'economia vaccini, mascherine e distanziamenti, ma per abbassare il deficit al 3% si dovrà attendere il 2025 ...LA RIPARTENZA DI MAGGIO Ristoranti, bar, cinema, mobilità tra le Regioni, palestre: ecco le principali novità che il governo introdurrà gradualmente ...