Riaperture? Giammai! Galli boccia Draghi | “Rischio calcolato male”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr – Il professor Massimovi vede che state festeggiando per lee vi giudica., ovviamente: “Lesono un. Mi sembra scontato che invece di vedere la flessione” della curva dei contagi “che è appena accennata, finiremo per avere il processo opposto”.il sempre catastrofico “A meno che non si riesca a vaccinare a tamburo battente tanta gente, ma non mi pare il caso”, sostiene il sempre catastrofico professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo si definisce “in allerta e in grande preoccupazione” di fronte alla decisione del governo...