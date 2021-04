Riaperture, Galli: “Non si possono fare se non si vaccina” (Di sabato 17 aprile 2021) “La soluzione è vaccinare e sapere che non puoi fare certe Riaperture se non si vaccina abbastanza”. Il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo si esprime così sulle Riaperture annunciate dal governo. “Ora non è comunque tutto chiuso? Certo che non è tutto chiuso. Basta sentire le storie di chi arriva in ospedale e si è preso l’infezione perché il figlio o il nipote ha partecipato a X feste. Gli inglesi hanno fatto una chiusura significativa e hanno vaccinato, vaccinato, vaccinato”, dice. “La Sardegna è passata da zona bianca a zona rossa in 15 giorni. In un periodo senza turismo doveva esserci un bel po’ di infezione residua nell’isola. E’ ricominciato tutto subito, ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) “La soluzione ère e sapere che non puoicertese non siabbastanza”. Il professor Massimo, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo si esprime così sulleannunciate dal governo. “Ora non è comunque tutto chiuso? Certo che non è tutto chiuso. Basta sentire le storie di chi arriva in ospedale e si è preso l’infezione perché il figlio o il nipote ha partecipato a X feste. Gli inglesi hanno fatto una chiusura significativa e hannoto,to,to”, dice. “La Sardegna è passata da zona bianca a zona rossa in 15 giorni. In un periodo senza turismo doveva esserci un bel po’ di infezione residua nell’isola. E’ ricominciato tutto subito, ...

