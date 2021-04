Riaperture, dai ristoranti alle palestre, al pass: domande e risposte su cosa si può fare e cosa no (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva il cronoprogramma delle Riaperture. Su alcune attività dal 26 aprile si allenta la stretta varata per combattere l’emergenza legata al nuovo coronavirus Leggi su ilsole24ore (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva il cronoprogramma delle. Su alcune attività dal 26 aprile sinta la stretta varata per combattere l’emergenza legata al nuovo coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture dai Così l'Italia riparte: graduale riapertura dal 26 aprile. Il cronoprogramma del governo e le nuove regole Lo stesso giorno arrivano le attese riaperture di cinema, teatri e sale da concerto. Il Cts ha ... Al bancone del bar sempre distanziati di un metro dai compagni di bevuta, salvo non siano conviventi. ...

Il coprifuoco della verità: l'Italia riapre ma resta illegale ...situazione sanitaria e delle vie d'uscita medico - farmacologiche individuate quasi subito dai ... Mario Draghi imbocca la strada delle riaperture, in clamorosa controtendenza rispetto a paesi come la ...

Riaperture dal 26 aprile: le decisioni di Draghi Tornano le zone gialle: riapertura graduale per le attività all'aperto dal 26 aprile,a partire dalla scuola ecco cosa ha deciso il Governo Draghi ...

Riaperture, dai ristoranti alle palestre, al pass: domande e risposte su cosa si può fare e cosa no Arriva il cronoprogramma delle riaperture. Su alcune attività dal 26 aprile si allenta la stretta varata per combattere l’emergenza legata al nuovo coronavirus ...

