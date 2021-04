Riapertura scuole, genitori ricorrono al Tar Liguria: no alla Dad al 50% (Di sabato 17 aprile 2021) Alcuni genitori hanno presentato un ricorso al Tar della Liguria contro la presenza al 50 per cento degli alunni nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 aprile 2021) Alcunihanno presentato un ricorso al Tar dellacontro la presenza al 50 per cento degli alunni nelle. L'articolo .

