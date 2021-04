Riapertura palestre, ristoranti, bar: così si riparte dal 26 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Il calendario per la Riapertura: dal 26 aprile, le palestre dal 1 giugno. Si parte con attività e locali all’aperto nelle regioni in fascia gialla Leggi su corriere (Di sabato 17 aprile 2021) Il calendario per la: dal 26, ledal 1 giugno. Si parte con attività e locali all’aperto nelle regioni in fascia gialla

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura palestre APERTURE & DEBITO/ 'Draghi ha riaperto per non spaccare in due l'Italia' ... il 1° giugno (palestre) e il 1° luglio (fiere). "Se i comportamenti saranno corretti" dice il ... Una riapertura necessaria, non più differibile, per Pilati, perché "siamo giunti sull'orlo del baratro ...

Riapertura palestre, ristoranti, bar: così si riparte dal 26 aprile Ancora vietate le feste, mentre per le discoteche non è stata ancora stabilita una data di riapertura. Nel provvedimento sarà invece confermato lo stato di emergenza almeno per altri due mesi per ...

Covid: Lollobrigida (Fd'I), chiusure e limitazioni nessuna differenza tra Draghi e Conte i ristoranti e le palestre sono praticamente chiuse, i mezzi pubblici strapieni e le scuole riaprono quando termina l'anno. Non capiamo che differenza ci sia tra il governo Draghi e quello di Conte.

Draghi sta imparando la politica. Decide lui dando ragione a tutti Se non si chiamasse Mario Draghi e avesse la sua lunga storia alle spalle, il premier italiano potrebbe sembrare il figlio prediletto di Gianni ...

