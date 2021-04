Riapertura cinema: dal 26 aprile si torna in sala (Di sabato 17 aprile 2021) Le nuove misure annunciate dal premier Mario Draghi in conferenza stampa vedono la Riapertura dei cinema e teatri all’aperto, dal 26 aprile A causa del Coronavirus i cinema sono chiusi dalla scorsa estate, senza contare quelli falliti del tutto o al limite delle loro possibilità. Dal primo lockdown ufficiale, quello di marzo 2020, il settore della cultura è stato duramente colpito; i cinema, così come i teatri, hanno subito la sorte peggiore. Senza considerare, inoltre, i film rimandati, quelli usciti solo sulle piattaforme streaming e quelli di cui ancora non si ha notizia per via del rallentamento delle riprese. Molti sono stati, infatti, i set che hanno dovuto chiudere per il numero dei contagiati, allungando i tempi di produzione e di attesa. Oggi, però, durante la conferenza stampa del ... Leggi su tuttotek (Di sabato 17 aprile 2021) Le nuove misure annunciate dal premier Mario Draghi in conferenza stampa vedono ladeie teatri all’aperto, dal 26A causa del Coronavirus isono chiusi dalla scorsa estate, senza contare quelli falliti del tutto o al limite delle loro possibilità. Dal primo lockdown ufficiale, quello di marzo 2020, il settore della cultura è stato duramente colpito; i, così come i teatri, hanno subito la sorte peggiore. Senza considerare, inoltre, i film rimandati, quelli usciti solo sulle piattaforme streaming e quelli di cui ancora non si ha notizia per via del rallentamento delle riprese. Molti sono stati, infatti, i set che hanno dovuto chiudere per il numero dei contagiati, allungando i tempi di produzione e di attesa. Oggi, però, durante la conferenza stampa del ...

