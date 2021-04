Resti di cetaceo a Montecorice, trasferimento al museo Vivo del Mare (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I militari del nucleo Carabinieri C.i.t.e.s. di Salerno, in esito a controllo conseguente una segnalazione effettuata dal direttore del museo Vivo del Mare, con sede in Pollica hanno provveduto, al fine di proteggere da azioni di sciacallaggio e/o indebita rimozione, i Resti ossei di un cetaceo marino di grandi dimensioni aventi particolare interesse scientifico – divulgativo, al sequestro degli stessi, in località “Cala dal Conte” del comune di Montecorice (Sa), presso l’arenile della spiaggia “ripe rosse”, tanto si è reso necessario in quanto parte delle spoglie dell’esemplare, il cui ordine (cetacea spp) è protetto dalla convenzione Cites ed erano già state oggetto di predazione da parte di ignoti. Il recupero dei Resti è stato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I militari del nucleo Carabinieri C.i.t.e.s. di Salerno, in esito a controllo conseguente una segnalazione effettuata dal direttore deldel, con sede in Pollica hanno provveduto, al fine di proteggere da azioni di sciacallaggio e/o indebita rimozione, iossei di unmarino di grandi dimensioni aventi particolare interesse scientifico – divulgativo, al sequestro degli stessi, in località “Cala dal Conte” del comune di(Sa), presso l’arenile della spiaggia “ripe rosse”, tanto si è reso necessario in quanto parte delle spoglie dell’esemplare, il cui ordine (cetacea spp) è protetto dalla convenzione Cites ed erano già state oggetto di predazione da parte di ignoti. Il recupero deiè stato ...

