E' morto a 83 anni Franco Leoni Lautizi, uno dei sopravvissuti alla Strage di Marzabotto. Ne dà notizia il Comune di Rimini, che saluta un "testimone instancabile delle pagine più drammatiche della ...

Ultime Notizie dalla rete : Resistenza morto Resistenza: morto Leoni Lautizi, sopravvissuto a Marzabotto E' morto a 83 anni Franco Leoni Lautizi, uno dei sopravvissuti alla Strage di Marzabotto. Ne dà notizia il Comune di Rimini, che saluta un "testimone instancabile delle pagine più drammatiche della ...

Dopo Bessemer: ristrutturazione tecnologica e resistenza ad Amazon ...territoriali contro l'espansione di Amazon può invece costruire un fronte di resistenza più ampio. ...che è venuto incontro alle richieste di brevità del suo editore scrivendo il titolo "MORTO" seguito ...

Resistenza: morto Leoni Lautizi, sopravvissuto a Marzabotto - Cronaca Agenzia ANSA Resistenza: morto Leoni Lautizi, sopravvissuto a Marzabotto E' morto a 83 anni Franco Leoni Lautizi, uno dei sopravvissuti alla Strage di Marzabotto. Ne dà notizia il Comune di Rimini, che saluta un "testimone instancabile delle pagine più drammatiche della ...

Foggia, fugge a controllo e aggredisce gli agenti: in manette una 40enne Foggia, 17/04/2021 – Una 40enne, di origini cubane, irregolare sul territorio nazionale, è stata arrestata l’altro ieri notte dalla Polizia Ferroviaria di Foggia perché responsabile di resistenza, min ...

