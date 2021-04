Renée Zellweger in una commedia del regista di Sex and The City | Bridget Jones pronta a tornare?

Leggi su velvetmag

(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo la straordinaria interpretazione di Judy Garland nel drammatico Judy,davanti la macchina da presa. L’attrice, due volte Premio Oscar, sarà infatti la protagonista di un nuovo film, diretto da Michael Patrick King. Sceneggiatore e produttore esecutivo di Sex and The, nonchédei due adattamenti cinematografici, unirà il suo nome all’intramontabile. In arrivo, dunque, un inedito crossover? The Back Nine, questo è il titolo, in effetti sarà una, genere nel quale laha dimostrato di sapersi destreggiare magistralmente.sarà di nuovo? In ...