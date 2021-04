Regione, Piano Lavoro: audizione in Commissione (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente della terza Commissione permanente del Consiglio regionale della Campania, Carmine Mensorio, ha convocato per lunedì prossimo, alle ore 15, un’audizione sul Piano per il Lavoro della Regione Campania/Concorso Territoriale. All’audizione parteciperanno l’Assessore regionale al Lavoro, i rappresentanti dell’Anci, del Formez, della Direzione Generale Lavoro e le organizzazioni sindacali. “La pubblica amministrazione – afferma Mensorio – sta pagando lo scotto di un blocco del turn over che ha progressivamente impoverito gli organici con ripercussioni significative sui servizi erogati ai cittadini. E’ evidente che le istituzioni regionali debbano necessariamente evitare un appesantimento degli iter concorsuali, al fine di agevolare un celere ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente della terzapermanente del Consiglio regionale della Campania, Carmine Mensorio, ha convocato per lunedì prossimo, alle ore 15, un’sulper ildellaCampania/Concorso Territoriale. All’parteciperanno l’Assessore regionale al, i rappresentanti dell’Anci, del Formez, della Direzione Generalee le organizzazioni sindacali. “La pubblica amministrazione – afferma Mensorio – sta pagando lo scotto di un blocco del turn over che ha progressivamente impoverito gli organici con ripercussioni significative sui servizi erogati ai cittadini. E’ evidente che le istituzioni regionali debbano necessariamente evitare un appesantimento degli iter concorsuali, al fine di agevolare un celere ...

