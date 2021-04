Regione, autismo: genitori convocati dalla Commissione Sanità (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha convocato in audizione le associazioni campane dei genitori di persone con autismo. L’incontro si terrà martedì prossimo alle ore 11, da remoto, su piattaforma virtuale. “La recente approvazione da parte della Giunta Regionale del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i soggetti con disturbi dello spettro autistico – spiega Alaia – ha determinato nelle associazioni dei genitori e delle famiglie alcune perplessità che sono state a me spiegate durante un incontro tenuto alcuni giorni fa.” “In uno spirito di proficua collaborazione e di massima apertura – aggiunge – ho ritenuto di convocare la Commissione per audire ufficialmente una delegazione di queste associazioni, che potranno ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente delladel Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha convocato in audizione le associazioni campane deidi persone con. L’incontro si terrà martedì prossimo alle ore 11, da remoto, su piattaforma virtuale. “La recente approvazione da parte della Giunta Regionale del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i soggetti con disturbi dello spettro autistico – spiega Alaia – ha determinato nelle associazioni deie delle famiglie alcune perplessità che sono state a me spiegate durante un incontro tenuto alcuni giorni fa.” “In uno spirito di proficua collaborazione e di massima apertura – aggiunge – ho ritenuto di convocare laper audire ufficialmente una delegazione di queste associazioni, che potranno ...

Advertising

comilsoc : Autismo, associazioni e famiglie contro il percorso diagnostico terapeutico voluto dalla Regione: scatta la petizio… - CSVNA : Autismo, associazioni e famiglie contro il percorso diagnostico terapeutico voluto dalla Regione: scatta la petizio… - infocampania : REGIONE - AUTISMO, ZINZI (LEGA): “LA GIUNTA CAMBI ROTTA, ECCO LE NOSTRE PROPOSTE PER MODIFICARE LA DELIBERA 131”… - Scisciano : Regione Campania, al via il percorso diagnostico terapeutico per i giovani affetti da autismo… - piazzasalento : Servizi per l’Autismo e fondi in ritardo, in Regione l’appello dei genitori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Regione autismo Al via formazione per docenti su autismo con 'Scuolaba' ...sperimentale "Scuolaba" ideato dall'associazione di Isernia "Una luce sul buio dell'autismo". L'... L'iniziativa ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Molise e si articolerà in due momenti: il primo ...

Integrazione dei bimbi autistici: parte il corso di formazione per docenti 'Scuolaba' Il progetto dell'associazione 'Una luce sul buio dell'autismo' è stato finanziato dalla Regione Molise Sta per partire il progetto sperimentale 'Scuolaba' ideato dall'associazione di Isernia 'Una luce sul buio dell'autismo'. L'obiettivo è quello di ...

Regione, autismo: genitori convocati dalla Commissione Sanità - Ildenaro.it Il Denaro Regione, autismo: genitori convocati dalla Commissione Sanità Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha convocato in audizione le associazioni campane dei genitori di persone con autismo. L’incontro si terrà ma ...

PERCORSO DIAGNOSTICO AUTISMO, ALAIA CONVOCA ASSOCIAZIONI IN AUDIZIONE Il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha convocato in audizione le associazioni campane dei genitori di pe ...

...sperimentale "Scuolaba" ideato dall'associazione di Isernia "Una luce sul buio dell'". L'... L'iniziativa ha ottenuto un finanziamento dallaMolise e si articolerà in due momenti: il primo ...Il progetto dell'associazione 'Una luce sul buio dell'' è stato finanziato dallaMolise Sta per partire il progetto sperimentale 'Scuolaba' ideato dall'associazione di Isernia 'Una luce sul buio dell''. L'obiettivo è quello di ...Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha convocato in audizione le associazioni campane dei genitori di persone con autismo. L’incontro si terrà ma ...Il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Enzo Alaia, ha convocato in audizione le associazioni campane dei genitori di pe ...