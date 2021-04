Red Bull all' attacco col boomerang | ecco il nuovo fondo che fa volare Verstappen

(Di sabato 17 aprile 2021) Non è solo la Ferrari ad essere particolarmente attiva nell'evoluzione deldella monoposto. La Red, che attualmente ricopre il ruolo ti vettura leader a livello di prestazioni, ma anche per ...

Non è solo la Ferrari ad essere particolarmente attiva nell'evoluzione del fondo della monoposto. La, che attualmente ricopre il ruolo ti vettura leader a livello di prestazioni, ma anche per le soluzioni adottate a livello di configurazione aerodinamica, ha introdotto a Imola un'evoluzione ...Il 2021 tuttavia sembra poter raccontare una storia differente, perché tre settimane fa in Bahrain era stato Max Verstappen a prendersi la pole position al volante della sua, per di più la ...Max Verstappen ha distrutto tutti nelle FP3 aggiudicandosi il miglior tempo e lanciando la sfida in vista della pole position ...Anche la terza sessione di libere sulla pista di Imola è stata esaltante. La pista è apparsa di qualche decimo più lenta della giornata di ieri, ma le squadre e i piloti hanno tutti spinto particolarm ...